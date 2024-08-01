Stratonikeia Antik Kenti, restore edilen tarihi bir binada açılan sulu boya Atatürk resimleri sergisiyle sanatseverleri ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Valiliği tarafından restore edilen tarihi Mehmet Eskişar mağazalarında, Yatağan Kaymakamlığı, Belediye ve Kazı Başkanlığı'nın destekleriyle yaklaşık 20 eserin yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

Tarihi binanın restore edilmesi

Stratonikeia Antik Kenti'nde yaklaşık 120 yıl önce tütün deposu olarak kullanılan Mehmet Eskişar mağazaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılarak Muğla Valiliği tarafından restore edildi. Restore edilen bu tarihi yapı, antik kente gelen yönetime ait tarihi bir atmosfer sunuyor hem de kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Açılan sulu boya Atatürk resimleri sergisi, Atatürk'ün farklı portrelerini ve dönemlerini yansıtan kompozisyonlardan oluşuyor. Yaklaşık 20 eserin yer aldığı sergi, antik kente ait yönetim tarafından iki hafta boyunca gezilebilecek. Sergi, Atatürk'ün sanat ve kültürün önemini vurgularken, yönetim tarihi ve sanatı bir arada sunma olanağı sağlıyor.

Antik kent ve kültürel etkinlikler

Stratonikeia, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında yer alıyor ve zengin tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Antik kentte depolanan bu tür kültürel olaylar, tarihi yapıların korunmasının sıra yanı sanata verilen önemi de gösterilmektedir. Yatağan Kaymakamlığı, Belediye ve Kazı Başkanlığı'nın destekleriyle bu sergi, yerel yönetimlerin sanata ve tarihe destek verdiğinin bir göstergesi.