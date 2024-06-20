Stresin, saçların beyazlamasına neden olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları, bu sürecin arkasındaki biyolojik mekanizmaları açıkladı ve potansiyel bir çözüm buldular.

Stresin Saç Beyazlamasına Etkisi

Bilim insanları, stresin saçların beyazlamasına neden olan biyolojik süreçleri açıkladı. Araştırmalara göre, stresin tetiklediği sinir sistemi tepkileri, melanin üretiminden sorumlu kök hücrelerin zarar görmesine yol açıyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, yoğun stres sonrasında cilt ve saç rengini kontrol eden kök hücreler hasar gördü. Bu durum, koyu tüylü farelerin birkaç hafta içinde tamamen beyaza dönmesine neden oldu.

Genetik Faktörler ve Stresin Rolü

Erkekler ve kadınlar, genellikle 30'lu yaşlarından sonra saçlarında beyazlama görmeye başlayabilirler. Ebeveynlerin saç rengi değişiminin zamanlaması, saç beyazlamasının ne zaman olacağına dair ipuçları verir. Genetik faktörler önemli bir rol oynasa da, stres de saç beyazlamasında etkili olabilir. Ancak, bilim insanları stresin saçları nasıl beyazlattığını tam olarak açıklayamıyordu.

Harvard ve Sao Paulo Üniversitelerinin Araştırması

Sao Paulo ve Harvard Üniversitelerinden araştırmacılar, melanin üreten ve saç ve cilt renginden sorumlu olan melanosit kök hücrelerinin stresle bağlantılı olduğunu keşfettiler. Harvard Üniversitesi'nden araştırma yazarı Prof Ya-Cieh Hsu, "Artık cildinizde ve saçınızda meydana gelen bu spesifik değişimden ve bunun nasıl çalıştığından stresin sorumlu olduğunu kesin olarak biliyoruz" dedi.

Stresin Kalıcı Hasarı

Farelerde yapılan deneylerde, stresin adrenalin ve kortizol salınımını tetikleyerek sinir sistemini etkilediği ve melanin üreten kök hücrelerin tükenmesine neden olduğu gözlendi. Prof Hsu, "Stresin zararlı etkisi hayal ettiğimin ötesindeydi. Sadece birkaç gün sonra pigment yenileyici kök hücrelerin tümü kayboldu. Onlar gittikten sonra artık pigmenti yeniden oluşturamazsınız; hasar kalıcıdır," dedi.

Potansiyel Çözüm Yolları

Başka bir deneyde, araştırmacılar farelere yüksek tansiyonu tedavi eden bir anti-hipertansif vererek kök hücrelerin zarar görmesini engelleyebileceklerini buldular. Bu tedavi, stres nedeniyle hasar gören kök hücrelerin korunmasını sağladı. Araştırmacılar, CDK adlı proteinin baskılanmasının, saç renginde değişikliği önleyebileceğini belirlediler. Bu, bilim insanlarının CDK'yı hedef alarak gri saçın başlangıcını geciktirebilecek bir tedavi geliştirme potansiyelini ortaya koyuyor.

Gelecekteki Araştırmalar

Prof Hsu, "Bu bulgular gri saç için bir tedavi veya tedavi değil," dedi. "Farelerde yaptığımız keşif, insanlara yönelik bir müdahale bulmak için uzun bir yolculuğun yalnızca başlangıcıdır. Ayrıca bize stresin vücudun diğer birçok bölümünü nasıl etkileyebileceğine dair bir fikir veriyor."