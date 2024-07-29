İtalya'nın Napoli Körfezi açıklarındaki sularda, Roma dönemine ait olağanüstü bir mozaik zemin keşfedildi. Roma'nın lüks tatil merkezi Baiae'da bulunan bu mozaik, "opus sectile" adı verilen özel bir teknikle yapılmış. Bu teknikte mermer, sedef ve cam gibi maddeler kesilerek çeşitli desenler oluşturuluyor.

Volkanik faaliyetler sonucu su altında kalan kent

Baiae, Roma döneminin lüks tatil merkezi olarak biliniyordu ve "o zamanların Las Vegas'ı" olarak adlandırılıyordu. Ancak, volkanik faaliyetler nedeniyle yer kabuğunun yavaş yavaş batması sonucu, Baiae 16. yüzyılda tamamen sular altında kaldı.

Mermer zemin ve duvardan alınan malzemeler

Campi Flegrei Arkeoloji Parkı tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni keşfedilen mozaik zemin, muhtemelen deniz kıyısındaki bir eve ait. Yüzlerce farklı şekil ve binlerce mermer levha içeren mozaik, MS 3 ila 5. yüzyıllar arasında yaygın olan bir teknikle yapılmış. Mozaiğin, MS 476'da çöken Roma İmparatorluğu'nun son dönemine ait olduğu düşünülüyor.

Evin zeminini kaplayan muhteşem mozaik

Bir soylunun evine ait olduğu tahmin edilen bu zemin, en az 10 metrelik duvarların çökmesi sonucu hasar almış. Mozaik yapının bazı bölümleri su altından çıkarılırken, uzmanlar zeminin tamamını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Baiae'dan kurtarılmaya çalışılan tarihi eserler

Baiae, Jül Sezar ve Neron gibi Roma'nın seçkin isimlerinin ziyaret ettiği bir yerdi. Sahil şeridi boyunca uzanan lüks villalar ve kaplıcalar, Baiae'yı popüler kılan unsurlar arasında yer alıyordu. Ancak kentin altındaki volkanik bacaların getirdiği felaket, Baiae'nın sonunu getirdi.

Arkeologlar, yıllardır su altındaki bu zengin tarihsel mirası kurtarmak için çalışmalar yürütüyor. Bacoli'nin belediye başkanı Josi Gerardo Della Ragione, bu keşfi "muhteşem" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: Campi Flegrei Arkeoloji Parkı ve İtalya Kültür Bakanlığı