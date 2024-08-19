Bu salgınlar, çeşitli bölgelerde farklı hızlarda yayılırken, özellikle belirli ülkelerde yoğunlaşmış durumda.

1. Kolera salgını

Kolera, 2024 yılında küresel çapta yeniden canlanarak önemli bir sağlık krizi haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, yılın ilk yarısında 24 ülkede yaklaşık 195,000 kolera vakası ve 1,900'den fazla ölüm rapor edildi. Özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi, Afrika ve Güneydoğu Asya, en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Salgın, hijyen ve temiz suya erişimin yetersiz olduğu bölgelerde daha hızlı yayılmakta olup, ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak dikkat çekiyor.

2. Marburg virüsü

Marburg virüsü, 2024'te Afrika'nın bazı bölgelerinde ölümcül bir salgına neden oldu. Batı Afrika ülkeleri bu virüsten en çok etkilenen yerler arasında yer alıyor. Bu hastalık, Ebola virüsüne benzer şekilde hızla yayılabilen ve yüksek ölüm oranına sahip olmasıyla biliniyor. Salgın, bu ülkelerdeki zayıf sağlık sistemleri nedeniyle daha da büyük bir tehdit oluşturuyor.

3. Maymun Çiçeği (Monkeypox)

Maymun çiçeği salgını, 2023 ve 2024 yıllarında birkaç ülkede artış göstermiştir. Özellikle ABD, İngiltere, İspanya ve Brezilya gibi ülkelerde yaygın hale gelen bu virüs, ciltte döküntüler ve yüksek ateş gibi semptomlarla ortaya çıkıyor. Hastalık, insan temasının yoğun olduğu bölgelerde hızla yayılabilmekte ve salgınlar, kontrol altına alınması zor hale gelebilmektedir.

4. Dengue Ateşi

Dengue ateşi, tropikal ve subtropikal bölgelerde sıkça görülen bir hastalıktır ve 2024'te Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'da önemli bir salgın oluşturdu. Bu hastalık, özellikle yaz aylarında sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerde daha hızlı yayılmaktadır.