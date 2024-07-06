Su aygırlarının büyük kısmını suda geçiren hayatlarını incelemek zorlu bir iş olarak biliniyor. Ancak yeni bir araştırma, bu devasa hayvanların hızlı koşarken yerden havalanabildiğini ortaya koydu. Araştırma, PeerJ adlı hakemli dergide yayımlandı ve bu alandaki bilgilere yeni bir boyut kazandırdı.

Araştırmanın detayları

Araştırmaya liderlik eden John Hutchinson, su aygırlarının tehlikeli ve genellikle geceleri aktif olduğunu belirterek, "Daha önce su aygırları üzerinde herhangi bir çalışma yapmakta zorlandım çünkü onlara erişmek çok zor," diyor. Hutchinson ve ekibi, Birleşik Krallık'taki bir hayvanat bahçesinde su aygırlarını inceleyerek ve YouTube videolarından yararlanarak bu hayvanların hareketlerini daha yakından öğrendi.

4 ayakları birden yerden kesiliyor

Araştırma kapsamında 32 su aygırının görüntüleri incelendi. Kapsamlı incelemeler sonucunda, su aygırlarının son sürat koştukları zamanın yaklaşık yüzde 15'inde 4 ayaklarını birden yerden kaldırdığı tespit edildi. At gibi hayvanların koşarken yerden havalandığı biliniyor. Fakat 2 bin kilo ağırlığa ulaşabilen su aygırları gibi büyük hayvanlar için bu, oldukça alışılmadık bir durum. Örneğin fillerin hiçbir zaman ayaklarının hepsi birden yerden kesilmiyor.

Atlar gibi koşuyorlar

Araştırma, su aygırlarının nasıl yürüdüğüne dair uzun süredir cevap bekleyen bir soruyu da yanıtladı. Hutchinson'ın liderliğindeki çalışma, su aygırlarının yavaş yürürken ve koşarken büyük ölçüde tırıs giden atlar gibi hareket ettiğini gösterdi. Bu hayvanlar, çapraz bir yürüyüş tarzını benimseyerek ön sol ayak ve arka sağ ayakla, ön sağ ayak ve arka sol ayakla senkronize olacak şekilde hareket ediyor.

Heyecan verici sonuçlar

Hutchinson, "Tamamen su aygırlarının nasıl yürüyüp koştuğunu ortaya çıkarmaya odaklanan ilk çalışmayı sunmaktan heyecan duyuyoruz," diyerek ekliyor:

"Su aygırlarının hızlı hareket ettiklerinde nasıl havalandıklarını görmek bizi çok şaşırttı; gerçekten etkileyici bir şey!"

Bu yeni çalışma, su aygırlarının yürüyüş ve koşu tarzına dair daha önce bilinmeyen bilgileri gün yüzüne çıkardı. Su aygırlarının nasıl hareket ettiklerini daha iyi anlayarak, bu büyük ve etkileyici hayvanların davranışlarını daha kapsamlı bir şekilde araştırmak mümkün olacak.