Muğla’nın Menteşe ilçesinde su deposu çalışması sırasında tarihi mezarlar ve eserler bulundu. Henüz dönemi belirlenemeyen mezarlarda, çok sayıda kemik ve tarihi eser tespit edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı’ndaki yeşil alanların sulaması için su deposu çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında, dönemi henüz belirlenemeyen mezarlar ortaya çıktı. 6 mezarın bulunduğu alanda, dağınık halde çok sayıda kemik ve tarihi esere rastlandı. Bu keşif, bölgedeki çalışmaların durmasına yol açtı.

Tarihi eserler koruma altına alındı

Tarihi eserlerin bulunduğu alanda, yapılan incelemenin ardından çalışmalar durdurularak, durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile müze yetkililerine bildirildi. Alanda güvenlik şeridi çekilerek, bölge koruma altına alındı. Kazı çalışmalarının birkaç gün içinde başlayacağı belirtildi.

Eserlerin dönemi belirlenmeye çalışılıyor

Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğuna dair yapılan ilk incelemelerden kesin bir sonuç alınamadı. Eserlerin hangi döneme ait olduğunun netlik kazanabilmesi için detaylı bir inceleme yapılacak. Yetkililer, kazı çalışmalarıyla eserlerin dönemi hakkında kesin bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu olayın ardından yapılan çalışmaların sonucunu beklerken, bölgedeki kazı çalışmalarının en kısa sürede başlayacağı ifade edildi. Tarihi eserlerin korunması ve incelenmesi, uzmanlar tarafından titizlikle gerçekleştirilecek.