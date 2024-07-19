Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Üyük köyünde meydana gelen ilginç olayda, kullanılmayan bir su deposuna düşen eşek, köylülerin özverili çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, köydeki vatandaşların hızlı ve etkili müdahalesiyle çözüme kavuştu.

Kullanılmayan su deposu, bir eşeğin düşmesine neden oldu

Üyük köyündeki kullanılmayan su deposu, bir eşeğin düşmesine neden oldu. Depodan gelen garip sesleri fark eden köylüler, hemen harekete geçerek eşeği kurtarmak için plan yapmaya başladılar.

Eşek, güvenli bir şekilde çıkarıldı

Köylüler, eşeği kurtarmak için ilk olarak kepçe yardımıyla su deposunun çevresini açmaya karar verdiler. Kepçenin yardımıyla yapılan titiz çalışmalar sonucunda eşek, güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Eşeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi

Kurtarılan eşek, yapılan ilk kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Eşeğin herhangi bir yaralanma ya da sağlık sorunu yaşamadığı bildirildi. Kurtarma çalışmaları sonrası eşek, sahibine teslim edildi.