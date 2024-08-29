Bodrum’da altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkbükü Bağarası Caddesi'nde MUSKİ tarafından gerçekleştirilen su hattı yenileme işlemlerinin ardından sıcak asfalt uygulamasına başladı. Bu çalışmalar, hem altyapının güçlendirilmesi hem de bölge sakinlerinin konforunun artırılması amacıyla yapılıyor.

Altyapı çalışmaları tamamlandı

Bodrum Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü, yerel altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. MUSKİ tarafından gerçekleştirilen bin 200 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmaları, Türkbükü Bağarası Caddesi'nde sona erdi. Bu yenileme, bölgedeki su altyapısının modernizasyonunu sağlayarak, uzun vadeli su temin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Sıcak asfalt uygulaması başladı

Su hattı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Bodrum Belediyesi ekipleri sıcak asfalt dökme işlemlerine başladı. Bu uygulama, hem yolun dayanıklılığını artıracak hem de sürüş konforunu yükseltecek. Sıcak asfalt uygulaması, caddenin estetik ve işlevsel özelliklerini iyileştirerek, trafik akışını daha verimli hale getirecek.

Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi

Bölge sakinleri, yapılan altyapı ve asfalt çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti. Vatandaşlardan Erkan Öktem, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Belediyemize teşekkür ederiz. Önce burada suyu düzelttiler, şimdi de çok güzel asfaltlama çalışması oluyor” dedi. Öktem, yapılan işlerin bölgeye sağladığı katkılardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Üst yapı çalışmaları devam edecek

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde bakım, onarım ve imalat çalışmaları ile üst yapı çalışmalarını sürdürecek. Plan doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışmalar, Bodrum’un altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılayarak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.