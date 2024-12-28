Bunlar da ilginizi çekebilir

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede Kurt'un cansız bedenini bulundu.

Silivri ve Kadıköy'de 13 milyonluk soygun! 7 şüpheli yakalandı

Silivri ve Kadıköy'de 13 milyonluk soygun! 7 şüpheli yakalandı

Muradiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde yaşayan Yaver Kurt (44) dün akşam saatlerinde evdeki suyu kesilince içme suyu hattının bulunduğu bölgeye gitti. Kurt, burada düşen çığın altında kaldı.

Van 'ın Muradiye ilçesinde içme suyu hattını kontrol etmek için gittiği bölgede çığ ın altında kalan Yaver Kurt (44), yaşamını yitirdi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.