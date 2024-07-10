Anadolu Şehit Aileleri Derneği Kırşehir Şubesi'nin başlattığı "Şu Hedanın İzinde" projesi, şehit aileleri ve gençlerin Çanakkale ve Bursa'daki tarihi alanları ziyaret etmelerini sağlayacak. Proje, milli ve manevi değerlere sahip çıkma bilincini artırmayı ve tarih bilincini canlı tutmayı hedefliyor.

Çanakkale ve Bursa tarihine yolculuk

Proje kapsamında katılımcılar, Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Anzak Koyu gibi önemli noktaları ziyaret edecek. Bu ziyaretler, Çanakkale Savaşı'nın izlerini yerinde görme fırsatı sunacak. Bursa'da ise Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan bu şehirdeki tarihi mekanlar gezilecek ve şehitlerin hatıraları yad edilecek.

Tarih bilinci ve manevi değerler

Anadolu Şehit Aileleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Yunus Erdoğdu, "Bu tür etkinliklerle gençlerimize tarih bilincini aşılamayı ve şehitlerimizin hatırasını yaşatmayı amaçlıyoruz. Çanakkale ve Bursa'nın tarihi zenginlikleri, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak" dedi.

Proje sonunda, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi ve tarihi değerlere sahip çıkma bilincinin artması bekleniyor. Kıbrıs Gazileri ve Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi de projeye destek veriyor.