Ayvalık’ın su sorununa dair yaşanan sıkıntıları gündeme getiren Başkan Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyeleriyle birlikte, bu sorunların çözümü için yoğun bir çaba sarf ettiklerini açıkladı. Toplantıda, su krizinin kısa vadede çözülmesi amacıyla yapılması planlanan çalışmalar ve BASKİ ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin atacağı adımlar ele alındı.

En kısa sürede çözülecek

Başkan Ergin, “Hepimizi etkileyen bu sorunların en kısa sürede çözülmesi için BASKİ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmaları birlikte inceledik. Kısa vadede yapılması planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldık,” şeklinde konuştu.