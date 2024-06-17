Son dönemde kürek sporuna olan ilgi hızla artıyor. Sosyal medya paylaşımları ve Türk dizilerinde yer alan sahneler, bu spora olan ilgiyi körüklüyor. Özellikle İstanbul’un deniz manzaralı sahil semtlerinde sabahın erken saatlerinde kürek çekenleri görmek artık sıradan bir manzara haline geldi.

Sosyal medya ve dizilerin etkisi

Havanın ısınmasıyla birlikte kürek sporuna olan ilgi de artış gösterdi. Bu ilginin artmasında sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve dizilerde yer alan etkileyici sahneler önemli bir rol oynuyor. İstanbul’un pek çok noktasında yapılabilen kürek sporu, şehrin yeni trendi haline gelmiş durumda.

Temel eğitim ve doğru teknik

Kürek sporcusu ve antrenörü Zeynep Ece Tilki, bu spora başlamak isteyenlere ilk olarak temel eğitim verdiklerini belirtiyor. Doğru teknik ve ekipman seçiminin önemini vurgulayan Tilki, yeni kürekçileri suyla tanıştırdıktan sonra adım adım ilerlediklerini söylüyor.

Antrenör Ömer Faruk Şahiner ise kürek sporunun sabahın erken saatlerinde yapılmasının insana özgüven kazandırdığını belirtiyor. Şahiner, "Gün doğumunda herkes uyurken kendiniz için bir etkinlik yapıyor, vücudunuza yatırım yapıyorsunuz. Bu branş, kendimizi çok yukarılara taşıyabileceğimiz bir spor" diyor.

"Herkes hayatında bir kez denemeli"

Zeynep Ece Tilki, "Suya çıktığınız ilk andan itibaren karadaki dertlerinizi, problemleriniz bırakıp denizi izleyerek kürek çekmek insanda büyük bir özgürlük hissi yaratıyor" ifadeleriyle bu sporun cazibesini özetliyor. İnsanların bu hissi deneyimlemeleri ve çevreleriyle paylaşmalarının da ilginin artmasında etkili olduğunu ekliyor.

Ömer Faruk Şahiner, kürek sporuna olan ilginin artmasına rağmen hala yeterince tanınmadığını söylüyor. Şahiner, "Önce aileler tanıyor, aileler tanıyınca çocuklarını yönlendiriyorlar. Her yaş grubunun yapabileceği bir spor. Sakatlanma riski yok. Herkesin hayatı boyunca bir kere de olsa bu sporu yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.