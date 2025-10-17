Bursa’nın içme suyunun büyük kısmını sağlayan Nilüfer ve Doğancı barajlarında su seviyesi en düşük noktaya geriledi. Yağışların azalması ve artan su tüketimi, bölgedeki su kaynaklarını tehdit ediyor. Vatandaşlar, barajlar kurarsa ne olacağını merak ediyor.

Barajlar kurarsa ne olur?

Bir bölgede barajların tamamen kuruması şu sonuçlara yol açabilir:

Su krizi: Şebeke suyu kesintileri başlayabilir ve belirli saatlerde su verilebilir.

Su kalitesi düşer: Kalan suyun kalitesi bozulabilir, sağlık riskleri artabilir.

Tarımsal üretim azalır: Sulama mümkün olmadığında ürün veriminde düşüş yaşanır.

Gıda fiyatları artar: Tarımsal üretim kaybı doğrudan fiyatlara yansır.

Ekosistem zarar görür: Baraj çevresindeki dere ve sulak alanlar kurur, flora ve fauna olumsuz etkilenir.

Baraj kurarsa su nereden sağlanabilir?

Yeraltı suları: Akiferlerden su çekilebilir. Ancak aşırı kullanım obruklara yol açabilir.

Deniz suyu artırımı: Su arıtma tesisleri ile deniz suyu tatlı suya dönüştürülebilir, enerji maliyeti yüksek olur.

Atık su kullanımı: Evsel atık sular ileri arıtma sonrası tarımsal sulamada kullanılabilir.

Ne yapılmalı?