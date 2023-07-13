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Karayolları ekipleri, Paşaköy mevkisinde hasara uğrayan kara yolunun altından geçen menfezin genişletilmesi için İstanbul istikametinde çalışma başlattı.

Hafta sonu etkili olan yağışlarla Kürkçüler ve Paşaköy mahallelerinden Gücük Deresi'nin taşması sonucu D-bölgedeki ev ve iş yerlerinin yanı sıra kara yolunun bir kısmı zarar gördü.

Kızılay: Afet bölgesindeki konteynerlere 50 bin kilogram kurban payı dağıtıldı

Kızılay: Afet bölgesindeki konteynerlere 50 bin kilogram kurban payı dağıtıldı