BOLU (AA) - İstanbul-Ankara arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu geçişinde su taşkınlarından zarar gören yerlerde onarım çalışması yapılıyor.
Hafta sonu etkili olan yağışlarla Kürkçüler ve Paşaköy mahallelerinden Gücük Deresi'nin taşması sonucu D-bölgedeki ev ve iş yerlerinin yanı sıra kara yolunun bir kısmı zarar gördü.
Karayolları ekipleri, Paşaköy mevkisinde hasara uğrayan kara yolunun altından geçen menfezin genişletilmesi için İstanbul istikametinde çalışma başlattı.
Ulaşımı Ankara yönünden yaklaşık 500 metre boyunca çift yönlü sağlayan ekiplerin 25 günde çalışmalarını tamamlaması planlanıyor.