Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince kapsamlı denetimlerde bulundu. Ekipler, su ürünleri avcılığının yasal düzenlemelere uygun olup olmadığını inceleyerek balıkçı tekneleri ve işletmeleri denetledi.

Uyumlar kontrol edildi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Denetimlerde, avcılık yapan balıkçı tekneleri ve işletmelerin yasal düzenlemelere uyumu kontrol edildi.

Yetkililer, sürdürülebilir avcılığın sağlanması için vatandaşların yasal düzenlemelere uyması konusunda hassasiyet göstermelerinin önemine dikkat çekti. Denetimler sırasında, yasadışı avcılık faaliyetlerine karşı alınacak önlemler ve uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Avcılık için kararlılık

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması için büyük önem taşıdığını vurguladı. Denetimlerde, yasal düzenlemelere uymayan avcılara karşı yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların yasal düzenlemelere uyarak su ürünleri kaynaklarının korunmasına katkı sağlamalarının önemine işaret etti. Bu denetimlerin, yasadışı avcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve su ürünleri stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından kritik olduğu ifade edildi.