Su Ürünleri Ihracatında Rekor Artış

Türk su ürünleri sektörü, 2024 yılında ihracatını yüzde 20 oranında artırarak 2 milyar 19 milyon dolara yükseldi. 2000 yılı sonrasında yapılan büyük yatırımların meyvelerini vermesiyle Türkiye, su ürünleri ihracatında tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Bu başarı, sektördeki stratejik yatırımlar ve modern tesislerin etkisiyle mümkün oldu.

İhracat ülkesi sayısı 91’e ulaştı

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2000 yılında yalnızca 10 ülkeye yapılan ihracatın 2024 yılı sonunda 91 ülkeye ulaştığını açıkladı. 2024 yılında su ürünleri ihracatının 2 milyar 19 milyon dolara çıkmasının ardından, 2025 yılı için hedeflenen rakam ise 2,5 milyar dolar. Kızıltan, "Son 25 yılda Türkiye'nin su ürünleri sektöründe gerçekleştirdiği büyük yatırımlar, dünyanın en modern tesislerini kazandırarak ihracatın artmasına önemli katkı sağladı" dedi.

Levrek ve çipura zirvede

Su ürünleri ihracatında lider balık türü olan levrek, 570 milyon dolarlık ihracatla zirvede yerini korudu. Levrek ihracatındaki yüzde 10’luk artış, özellikle İngiltere, İtalya ve Hollanda gibi ülkelere yapılan ihracatla desteklendi. Türkiye’nin en çok ihraç ettiği ikinci balık türü çipura, yüzde 22’lik bir artışla 508 milyon dolara çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Çipura ihracatında İtalya, Yunanistan ve Hollanda ilk sıralarda yer aldı.

Türk somonu ve orkinos ihracatında rekor

Türk somonu, 2024 yılında yüzde 31’lik bir artışla 497 milyon dolara ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Rusya, 356 milyon dolarlık ihracatla bu kategoride liderliğini sürdürdü. Ayrıca, orkinos ihracatı 2024 yılında yüzde 153’lük rekor bir artışla 129 milyon dolara çıktı. Japonya, 99 milyon dolarlık orkinos alımıyla en büyük pazar olurken, Güney Kore de 29 milyon dolarlık taleple dikkat çekti.

Diğer su ürünleri ihracatı da artış gösterdi

Alabalık ihracatı, 117 milyon dolarla önemli bir gelir sağlarken, kaya levreği ihracatından da 25,5 milyon dolar gelir elde edildi. Diğer su ürünleri ihracatı ise yüzde 16’lık bir artışla 210 milyon dolara yükseldi. Almanya, alabalık ihracatında 52 milyon dolarlık taleple birinci sırada yer aldı.

Sektördeki potansiyel devam ediyor

Su ürünleri sektörünün, Norveç gibi su ürünleri ihracatında dünyanın lider ülkeleriyle kıyaslandığında benzer bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kızıltan, Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda bu alandaki ihracatını daha da artırabileceğini ifade etti. "Türkiye, 8 milyonluk Norveç’in 13 milyar dolar döviz kazancı sağladığı su ürünleri ihracatına ulaşabilecek kapasiteye sahip" diyerek, sektörün geleceği için umut verici bir değerlendirme yaptı.