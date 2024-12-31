İzmir’de bulunan Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ulaşım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Şehirdeki çeşitli toplu taşıma seçenekleriyle hastaneye rahatça ulaşılabiliyor. Metro, İZBAN, otobüs ve dolmuş hatları sayesinde hasta ve hasta yakınları, hastaneye farklı bölgelerden kolayca erişim sağlayabiliyor. Bu yazıda, hastaneye nasıl ulaşılacağına dair detaylı bilgiler ve iletişim bilgileri yer almaktadır. Suat Seren Hastanesi nerede ve nasıl gidilir? İşte detaylar…

Suat Seren Hastanesi nerede, nasıl gidilir?

S.B.Ü Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar aşağıdaki detaylı bilgilere göz atabilirler.

Durak ve hat bilgileri:

ZİYA GÖKALAP iLKÖĞRETİM OKULU (Hastane Durağı)

44 - Mersinpınar- Gümrük

45 - Gültepe- Gümrük

54 - Otogar- Kemer Aktarma

57 - Altındağ- Kemer Aktarma

58- Kandere- Kemer Aktarma

59- Bornova Metro- Kemer Aktarma

60- Pınarbaşı- Kemer Aktarma

64- Ayakkkabıcılar Sit.- Kemer Aktrama

117- Kavaklıdere- Kemer Aktarma

153- Çamkule- Kemer Aktarma

214 - Evka3 Metro- Kemer

249- Evka 4- Kemer

302- Otogar - Konak

348- Bornova Metro- Kemer Aktarma

367- Ümit Mah.- Kemer Aktarma

418- Şirinyer Aktarma - Halkapınar Metro

662- Cengizhan -Kemer

699- M.Erener - Kemer

Havaalanı ile ulaşım:

Hastaneye havaalanından ulaşım sağlamak için İZBAN Adnan Menderes havaalanı durağından binip Kemer İZBAN durağında indikten sonra aktarma ile hastane durağında inebilirsiniz.

İZBAN ile:

Hastaneye ulaşmak isteyen hasta ve hasta yakınları Kemer’den aktarma yaparak hastane durağında inebilirler. Ayrıca Adnan Menderes Havalimanı’ndan ulaşım sağlayacak olan hasta ve hasta yakınları Havaalanı İZBAN istasyonundan binerek Kemer istasyonunda indikten sonra aktarma ile hastane durağında inebilirler.

Dolmuş ile:

Gaziemirden- Gaziemir / Kemer

Bucadan- Çamlıkule/Mevlana

Buca/Yeni garaj

Bornova- Evka1/Kemer

Karşıyaka - Karşıyaka/gıda Çarşısı

Konak- :Konak / yenişehir Dolmuş Taksi

KURUM: DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

ADRES: Gaziler Caddesi No: 331 Yenişehir / Konak / İzmir Posta Kodu: 35110

SABİT TELEFON: +90 (232) 433 33 33

FAKS: +90 (232) 458 72 62

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

KEP: [email protected]

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