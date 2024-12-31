İzmir’de bulunan Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ulaşım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Şehirdeki çeşitli toplu taşıma seçenekleriyle hastaneye rahatça ulaşılabiliyor. Metro, İZBAN, otobüs ve dolmuş hatları sayesinde hasta ve hasta yakınları, hastaneye farklı bölgelerden kolayca erişim sağlayabiliyor. Bu yazıda, hastaneye nasıl ulaşılacağına dair detaylı bilgiler ve iletişim bilgileri yer almaktadır. Suat Seren Hastanesi nerede ve nasıl gidilir? İşte detaylar…
Suat Seren Hastanesi nerede, nasıl gidilir?
S.B.Ü Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar aşağıdaki detaylı bilgilere göz atabilirler.
Durak ve hat bilgileri:
ZİYA GÖKALAP iLKÖĞRETİM OKULU (Hastane Durağı)
44 - Mersinpınar- Gümrük
45 - Gültepe- Gümrük
54 - Otogar- Kemer Aktarma
57 - Altındağ- Kemer Aktarma
58- Kandere- Kemer Aktarma
59- Bornova Metro- Kemer Aktarma
60- Pınarbaşı- Kemer Aktarma
64- Ayakkkabıcılar Sit.- Kemer Aktrama
117- Kavaklıdere- Kemer Aktarma
153- Çamkule- Kemer Aktarma
214 - Evka3 Metro- Kemer
249- Evka 4- Kemer
302- Otogar - Konak
348- Bornova Metro- Kemer Aktarma
367- Ümit Mah.- Kemer Aktarma
418- Şirinyer Aktarma - Halkapınar Metro
662- Cengizhan -Kemer
699- M.Erener - Kemer
Havaalanı ile ulaşım:
Hastaneye havaalanından ulaşım sağlamak için İZBAN Adnan Menderes havaalanı durağından binip Kemer İZBAN durağında indikten sonra aktarma ile hastane durağında inebilirsiniz.
İZBAN ile:
Hastaneye ulaşmak isteyen hasta ve hasta yakınları Kemer’den aktarma yaparak hastane durağında inebilirler. Ayrıca Adnan Menderes Havalimanı’ndan ulaşım sağlayacak olan hasta ve hasta yakınları Havaalanı İZBAN istasyonundan binerek Kemer istasyonunda indikten sonra aktarma ile hastane durağında inebilirler.
Dolmuş ile:
Gaziemirden- Gaziemir / Kemer
Bucadan- Çamlıkule/Mevlana
Buca/Yeni garaj
Bornova- Evka1/Kemer
Karşıyaka - Karşıyaka/gıda Çarşısı
Konak- :Konak / yenişehir Dolmuş Taksi
KURUM: DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ADRES: Gaziler Caddesi No: 331 Yenişehir / Konak / İzmir Posta Kodu: 35110
SABİT TELEFON: +90 (232) 433 33 33
FAKS: +90 (232) 458 72 62
ELEKTRONİK POSTA: [email protected]
KEP: [email protected]
WEB: https://izmirgoguseah.saglik.gov.tr/