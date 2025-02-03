Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte şubat ayı konut ve işyeri kira artış oranı da netleşmiş oldu. Temmuz ayından itibaren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınarak belirlenen kira zam oranları, ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiriyor.

Kira zam oranı netleşti

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak 2025 itibariyle bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %42,12 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre hesaplanan TÜFE artış oranı ise %56,35 olarak kaydedildi.

12 aylık TÜFE ortalaması: %56,35

v sahibi ve kiracıların merakla beklediği şubat ayı kira zam oranı bu veriyle birlikte netlik kazandı. On iki aylık TÜFE ortalaması %56,35 olarak belirlenirken, bu oran konut ve işyeri kirasında yapılacak artışlar için üst sınırı oluşturdu.

Ev sahipleri ve kiracılar ne yapmalı?

Kira kontratlarını yenileyecek olan taraflar bu orana dikkat etmeli. Ev sahipleri belirlenen tavan oranı aşmamaya özen göstermeli; kiracılar ise yeni kontratlarını bu artış oranını göz önünde bulundurarak yapmalı.

Ocak 2025 enflasyon rakamları:

Aylık artış: %5,03

Yıllık artış: %42,12

On iki aylık ortalama: %56,35

Kira artışında yüzde 25 sınırı kalktı

Daha önce uygulanan %25 zam sınırının kalkması ile birlikte kira artış oranları tamamen TÜFE ortalamasına bağlı hale geldi. Bu durum ev sahipleri ve kiracılar arasında yeni kontrat görüşmelerinin şubat ayı boyunca yoğunlaşmasına neden olacak gibi görünüyor.