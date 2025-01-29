Vatani görevini yerine getirecek adaylar, 2025 Şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir merakla bekliyordu. 2025 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarında vatani görevini yerine getirecek olan yedek subay, astsubay ve erlerin yerleri sonunda belli oldu.

Adaylar askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) merakla beklenen açıklamayı yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları; e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.