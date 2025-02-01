Kira artış oranı, her yıl belirli bir hesaplama yöntemine dayanmaktadır. TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerini 3 Şubat 2025 Pazartesi günü açıklayacak. Bu veriler, 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması üzerinden belirleniyor. Geçen ay, kira artış oranı %58,51 olarak belirlenmişti. Bu ay için ise artış oranı merakla bekleniyor.

Şubat ayı kira artış oranı ne olacak?

Ocak ayı enflasyon verileri ile birlikte, 2025 Şubat ayı kira artış oranı kesinleşecek. Geçen ayın verileriyle kıyaslandığında, bu yılın Şubat ayında kira artış oranında bir değişiklik olup olmayacağı yatırımcılar ve kiracılar için önemli bir soru işareti. TÜİK'in açıklayacağı 12 aylık TÜFE verileri, kira artış oranını belirleyecek.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistler Ocak ayında TÜFE'nin %4,29 artmasını bekliyor. Bu oran, geçen yılın Aralık ayında %1,03 olan artış ile karşılaştırıldığında önemli bir yükselme olduğunu gösteriyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, yıllık enflasyon oranı, Ocak 2025’te %41,11’e düşebilir. Ancak, bu durumun kira artış oranını nasıl etkileyeceği henüz netlik kazanmadı.

Uzmanların 2025 sonu enflasyon beklentisi

Ekonomistler, 2025 yılının sonunda enflasyonun %27,58 seviyelerine ulaşacağına dair bir beklenti içerisinde. Bu da uzun vadede kira artışlarının nasıl bir seyir izleyeceğini merakla izleyen vatandaşları ilgilendiriyor.