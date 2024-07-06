ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kuyu-7" operasyonlarında, elebaşılığını Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını yurt dışında bulunan Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 33 kişinin yakalandığını ifade etti.

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yerlerine silahlı saldırı, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdiklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 34 ruhsatsız tabanca,1 AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 balistik yelek ve 1otomatik silah ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyuya düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."







