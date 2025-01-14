Sudan’ın Hartum eyaletine bağlı Omdurman kentinde dün akşam saatlerinde düzenlenen bombardımanda 120 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırının ardından kurtarma ekipleri, birçok kişinin yaralandığını ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Saldırının ardından çok sayıda yaralı var

Ombada Acil Müdahale Odası tarafından yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda yaralı olduğu ancak yetersiz tıbbi malzeme nedeniyle yardım çalışmalarının zorlukla sürdüğü ifade edildi. Yaralıların tedavisi için bölgeye gönderilen sağlık ekipleri, acil müdahale yapılması gereken kişilerin sayısının fazla olduğunu belirtti.

Çatışmaların derinleştiği Sudan’da siviller hedef alınıyor

Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar 15 Nisan 2023’ten bu yana devam ediyor. Çatışmaların son haftalarda daha da şiddetlendiği ve her iki tarafın da sivilleri hedef aldığı bildiriliyor. Saldırılar, yerleşim bölgelerinin bombalanması ve sivil kayıpların artmasıyla halkın büyük mağduriyet yaşamasına neden oluyor.

Uluslararası oplumdan tepkiler

Saldırının sorumlusu henüz tespit edilmemiş olsa da, yaşanan can kaybı ve yaralı sayısının artması, Sudan’daki çatışmanın ne kadar yıkıcı olduğunu gözler önüne seriyor. Uluslararası toplum, Sudan'daki şiddet olaylarının derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuyor.