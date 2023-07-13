Vahdet AYAZ, (DHA)- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), geçen ay Batı Darfur'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından öldürülen ve toplu mezara gömülen 87 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

OHCHR’dan yapılan açıklamada, yerel halkın cesetleri toplu mezarlara atmaya zorlandığı vurgulanarak, “Öldürülenlerin şehrin mezarlıklarından birinde uygun bir şekilde gömülmesine izin verilmedi. Kaynaklara göre 20 Haziran'da en az 37 ceset, El-Cuneyna'nın batısındaki Merkez İhtiyat Polisi karargahının yaklaşık iki ila dört kilometre kuzeybatısındaki Ranga bölgesinde, Al-Turab Al Ahmar adı verilen açık alanda yaklaşık bir metre derinliğindeki toplu mezara gömüldü. Aynı bölgeye 21 Haziran'da 50 ceset daha gömülmüştü. Gömülenler arasında 7 kadın ve 7 çocuk cesedi de bulunuyordu” denildi.

“HDK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER”

BM, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler neticesinde cesedi bulunan kişilerin HDK tarafından öldürüldüğünün tespit edildiğini söyledi. Açıklamada, “Ofis tarafından toplanan güvenilir bilgilere göre, toplu mezara gömülenler 13-21 Haziran tarihleri arasında El-Cuneyna, Al-Madaress ve Al-Jamarek bölgelerinde HDK ve müttefiki milisler tarafından öldürüldü ve Batı Darfur Valisi Khamis Abbaker'in HDK tarafından gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra 14 Haziran'da öldürülmesini takip eden şiddet olaylarının birçok kurbanını içeriyor. Bu kişiler arasında tedavi edilmeyen yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybedenler de bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA ÇAĞRISI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, olayla ilgili bağımsız soruşturma çağrısında bulunarak, “Sivillerin ve muharip olmayan kişilerin öldürülmesini en güçlü şekilde kınıyorum. Ölenlerin aileleri ve toplumlarıyla birlikte maruz kaldıkları duygusuz ve saygısız muamele karşısında daha da dehşete düşüyorum. Cinayetlere ilişkin hızlı, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yürütülmeli ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır” dedi.

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