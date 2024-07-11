Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde trajik bir kaza meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan 11 yaşındaki M. B. dengesini kaybederek sulama havuzuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve müdahale

M. B.'in sulama havuzuna düşmesi sonucu olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ancak yapılan ilk müdahalelerin ardından çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Kazanın detayları ve çocuğun düşme nedeni üzerine soruşturma sürüyor.