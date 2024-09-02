İzmir’in köklü tarihini keşfetmek isteyenler için, şehrin en önemli simgelerinden biri olan Şifa Eczanesi, gezinizde görmeniz gereken bir durak. Osmanlı İmparatorluğu’nun en genç eczacısı olarak bilinen Süleyman Ferit Eczacıbaşı tarafından kurulan bu eczane, 1886 yılında İzmir’de doğan Süleyman Ferit Bey’in eczacı olma hayalini gerçeğe dönüştürdüğü yer olarak büyük bir öneme sahiptir.

Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın hayatı

Süleyman Ferit Bey, anneannesinin hastalanmasıyla eczacı olma kararı almış ve İstanbul Tıp Fakültesi’ne bağlı Eczacılık Yüksek Mektebi’nden mezun olduktan sonra sadece 18 yaşında İzmir’e döner. İlk olarak Gureba-i Müslimin Hastanesi’nde eczacılık yapar, ardından 1907 yılında hastanenin baş eczacısı olur. İzmir’in ilk Türk eczanesinin sahibi olan Kadızade Hüseyin Rıfat Efendi’den, 1911 yılında Şifa Eczanesi’ni satın alarak bu tarihi mekânın sahibi olur.

Şifa Eczanesi’nin geçmişi

Şifa Eczanesi, kısa süre içinde İzmir’in en ünlü eczanelerinden biri haline gelir. Burada hastaların biyokimya tahlilleri yapılır ve İzmir’in tanınmış hekimleri belirli günlerde hasta kabul ederdi. Ancak 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali sırasında eczane yağmalanır. Süleyman Ferit Bey, ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşir ve 1920’de İzmir’e dönerek eczanesinin bitişiğindeki tatlıcı dükkanını satın alır. Eczaneyi yeniden hizmete sunarak halkın hizmetine sunar.

Modern dönem ve restorasyon

Süleyman Ferit Bey’in vefatının ardından, Şifa Eczanesi oğlu Kemal Eczacıbaşı tarafından 1978 yılına kadar işletilir. Bu tarihten sonra Eczacıbaşı Parfümeri Satış Merkezi olarak kullanılmaya başlanır. Ancak 15 Temmuz 1993’te çıkan bir yangın eczaneye büyük zarar verir. 1996 yılında restore edilse de kısa süre sonra satış merkezi kapatılır.

Bugün, Şifa Eczanesi 2015 yılında aslına uygun biçimde restore edilmiştir. Artık farklı bir iş kolunda kullanılıyor olsa da, Eczacıbaşı’nın tarihini ve mirasını yaşatmaktadır. Ayrıca 2009 yılından itibaren, bağışlanan alet ve edevatlarıyla Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin sergi alanında bir müze eczane olarak sergilenmektedir.

Ziyaret edilmesi gereken yerler

Eczane Binası: Restore edilmiş bu tarihi bina, geçmişin izlerini günümüze taşırken, aynı zamanda eczacılığın gelişimini de gözler önüne seriyor.

Müze Eczane: 2009 yılından beri Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde sergilenen müze eczane, eski eczane ekipmanları ve belgelerle dolu.

Şifa Eczanesi, sadece bir eczane değil, İzmir’in kültürel ve tarihi dokusunun önemli bir parçasıdır. Tarihi ve mimari yapısıyla, eczacılığın tarihini merak eden gezginler için ilgi çekici bir ziyaret noktasıdır.

Şifa Eczanesi Nerede ve nasıl ulaşılır?

Şifa Eczanesi, İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yer alıyor. İzmir'in merkezi bir bölgesinde bulunduğundan, şehir içindeki önemli noktalardan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Adres: Şifa Eczanesi (Müze Eczane) Kemeraltı Çarşısı, 825. Sokak No: 6, Konak, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma ile: İzmir Metro: İzmir Metro'sunun Konak İstasyonu'ndan indikten sonra, Kemeraltı Çarşısı’na yürüyerek ulaşabilirsiniz. Metrodan çıktıktan sonra yaklaşık 10 dakika yürüyüş mesafesindedir.

İzmir Otobüsleri ve Dolmuşlar: Şehir içi otobüs ve dolmuş hatları Kemeraltı Çarşısı’na sık sık sefer düzenler. Konak yönüne giden otobüsler veya dolmuşlarla da ulaşabilirsiniz. Özel Araç ile: İzmir şehir merkezinde Kemeraltı Çarşısı'na doğru ilerleyin. Çarşıya giriş yaptığınızda, 825. Sokak’a yönelin. Şifa Eczanesi, çarşının iç kısmında kolayca bulunabilir. Yaya olarak: Eğer İzmir’in tarihi merkezindeyseniz, Kemeraltı Çarşısı’na yürüyerek ulaşabilirsiniz. Çarşının içindeki tabelalar size yön gösterecektir.

Park yeri

Kemeraltı Çarşısı çevresinde sınırlı miktarda park yeri bulunabilir. Çarşıya araçla gelmeyi düşünüyorsanız, çevredeki otoparklardan birini kullanabilirsiniz. Ayrıca, toplu taşıma ile ulaşmak genellikle daha pratik olacaktır.

Şifa Eczanesi’nin bulunduğu bu tarihi bölgeyi gezmek, İzmir’in geçmişine dair ilginç bilgiler edinmenize ve şehrin kültürel zenginliklerini keşfetmenize olanak tanıyacaktır.