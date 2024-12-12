Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Süleyman Şah Türbesi’nin durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, bölgedeki operasyonlar devam ederken, uygun koşullar sağlandığında konuya dair adım atılacağını belirtti.

Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Süleyman Şah Türbesi'nin durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişinin ve terörden arındırma operasyonlarının sürdüğünü vurguladı. Bakanlık, sahada uygun koşulların oluşması durumunda türbenin akıbetine dair değerlendirmelerin yapılabileceğini ifade etti.

Suriye'deki gelişmeler ve operasyonlar

Suriye'de devam eden güvenlik operasyonları ve terörden arındırma faaliyetleri, bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı, bu süreçlerin devam ettiğini ve türbenin geleceğiyle ilgili adımların ancak koşulların uygun hale gelmesiyle atılabileceğini duyurdu.

Detaylar geliyor.