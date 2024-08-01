AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, 26 Temmuz’da TBMM Başkanlığına yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvuruda bulundu. Soylu, başvurusunda, hakkında yürütülen karalama ve iftiralarla mücadele etmek için bu adımı attığını ifade etti.

Başvuru gerekçesi

Süleyman Soylu, başvurusunda uzun yıllardır aktif siyasette bulunduğunu ve bu süre zarfında millete hizmet etme, hesap verme ve şeffaflık ilkelerine bağlı kaldığını belirtti. Soylu, "Gazi Meclis'imizin çatısı altında milletimizi temsil ederken, hükümetlerimizi, İçişleri Bakanlığı görevimizi ve şahsımı hedef alan mesnetsiz ve manipülatif iftiralarla karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

Soylu, özellikle 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası FETÖ ve diğer terör örgütleriyle yürütülen mücadelenin, bazı çevreler tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirtti. Görev süresi boyunca yürütülen bu mücadelenin, çeşitli karalama kampanyaları ve iftiralarla hedef alındığını vurgulayan Soylu, bu durumun hukuki yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığı 3 Haziran 2023'ten itibaren hakkında medyada geniş bir karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia etti. Toplamda 11,500 televizyon haberi, 1,454 gazete haberi ve 628 köşe yazısı ile 218,000 sosyal medya paylaşımının hedefinde olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanları ve sözcülerinin, dokunulmazlık zırhına sığındığını ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini öne sürdü.

Dilekçede yer alan ifadeler

Soylu, dilekçesinde, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etme gerekliliğini vurgulayarak, "Demokrasiye ve hukuka olan bağlılığım, devletime olan sadakatim ve milletimize karşı sorumluluğum gereği bu başvuruda bulunma zorunluluğu doğmuştur" ifadelerini kullandı. Soylu, hakkaniyetin ve gerçeklerin tecellisi için Anayasa ve TBMM İçtüzüğü çerçevesinde bu adımı attığını belirtti.