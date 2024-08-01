TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına başvurdu. Soylu'nun 26 Temmuz Cuma günü dilekçe verdiği öğrenildi.

Soylu, başvurusunda 40 yıllık siyasi kariyerinde çeşitli görevlerde bulunduğunu ve her görevde millete hizmet etme, hesap verme ve açıklık sağlama sorumluluğu taşıdığını belirtti. Ayrıca, siyasetçilerin çeşitli iddialar ve ithamlarla karşılaştığını vurguladı.

İddialar ve karalama kampanyaları

Soylu, başvurusunda hükümetlere ve İçişleri Bakanlığı dönemine yönelik iftiralarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası yürütülen mücadelede, terör örgütlerine ve suç yapılarına karşı alınan risklerin ve mücadelelerin hak ve hukukunu gözetmenin boynunun borcu olduğunu belirtti.

Soylu'nun açıklamalarına göre, İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde devletin itibarını zedelemeye yönelik organize bir karalama kampanyası yürütüldü. Soylu, bu kampanyaların hukuk zemininde mücadele gerektirdiğini ve demokratik sorumluluk gereği yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

Medya ve kamuoyu tepkisi

Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığı 3 Haziran 2023'ten itibaren aleyhinde 11 bin 500 televizyon haberi, 1454 gazete haberi ve 628 köşe yazısı ile makale yayımlandığını belirtti. Ayrıca, sosyal medyada da 218 bin haberin yapıldığını aktardı. Bu süreçte CHP Genel Başkanları ve sözcüleri tarafından yapılan mesnetsiz karalamalar ve iftiralarla kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini ifade etti.

Soylu, karalama ve iftira kampanyalarının insani ve vicdani değerlerden yoksun olduğunu ve hukuken izah edilemez olduğunu belirtti. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının, hakkaniyetin ve gerçeklerin tecellisi için gerekli olduğunu vurguladı.