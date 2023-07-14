Emin YEŞİL-İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de çocuklar, kurusıkı tabanca ile önce havaya daha sonra arkadaşının ayaklarına ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

50. Yıl Mahallesi'nde dün gece saatlerinde boş bir araziye gelen beş çocuk, bir süre sohbet etti. Çocuklardan biri üzerindeki kurusıkı tabancayı çıkararak havaya bir el ateş etti. Daha sonra bir başka çocuk arkadaşının elindeki tabancayı alarak, karşısında duran arkadaşının ayağına ateş etti. Çocuk kendini korumak için geri adım atarak arkadaşından uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, bir mahalle sakininin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çocuklardan birinin havaya ateş ettiği, yanındaki arkadaşının elinden silahı alarak karşısında duran arkadaşının ayağına ateş ettiği, çocuğun geri adım atarak uzaklaştığı görülüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

