İstanbul'un Sultangazi ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli bir araçta kadın cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, kadının Eyüpsultan'da öldürüldüğü ve cesedinin ormanlık alana veya göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti

Şüpheli araç, polis ekiplerince durdurulduğunda, aracın içinde kadına ait ceset bulundu. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek cesedin kimliğini ve ölümün sebebini araştırmaya başladı.