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Dumandan etkilenen bina sakinleri ile itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Ekipler, binada mahsur kalan 9 kişiyi kurtarırken 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

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Polisin güvenliği sağlamak için sokağın girişini kapatmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Efe Mehmet Sokak'taki 3 katlı bir iş yerinin bodrum katındaki marketin deposunda jeneratör arızasından dolayı yangın çıktı.

İSTANBUL (AA) - Sultangazi 'de binanın bodrum katında faaliyet gösteren marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken binada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

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