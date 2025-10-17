AYDIN’ın Sultanhisar ilçesinde Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı. Getirildiği Nazilli Adliyesinde çıkarıldığı Mahkemece tutuklandı.

Fuhuşa teşvik veya Yaptırmak, Fuhuşa Aracılık Etmek ve yer temin etmek, Kadına karşı Kasten yaralama suçlarından toplamda 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan L.O. (45) isimli şahıs polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda Kurtuluş Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevkinin sağlandığı Nazilli Adliyesine getirilerek çıkarıldığı Mahkemece saat 15.30’da tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evine teslim edildi.

