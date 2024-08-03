Dün öğleden sonra saat 15.00 sularında, Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda kanalda sırtüstü hareketsiz yatan bir kadın gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, cansız bedenin Sultan Tosun'a ait olduğu tespit edildi ve Tosun’un naaşı morga kaldırıldı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Polis, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Sultan Tosun'un kent merkezindeki bir markette yaklaşık 4 aydır çalıştığı ve eski erkek arkadaşı Yusuf Ç. ile aralarında sorunlar olduğu öğrenildi. Bu sorunlar nedeniyle Sultan Tosun'un iş çıkışında annesiyle birlikte eve gittiği bilgisine ulaşıldı.

Eski erkek arkadaş tutuklandı

Polis, Sultan Tosun'un eski erkek arkadaşı Yusuf Ç.’yi yakalamak için hızlı bir çalışma başlattı ve şüpheli kısa sürede İscehisar ilçesinde gözaltına alındı. Yusuf Ç., emniyetteki işlemleri sırasında ifade vermeyerek susma hakkını kullandı. Bugün adliyeye sevk edilen Yusuf Ç., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Öte yandan, Sultan Tosun’un cenazesiyle ilgili otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor ve adli süreç devam ediyor.