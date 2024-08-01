Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Ankara'daki Merkez Ofisi'nde gerçekleştirildi. Törene, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı.

Youtube kanalından canlı yayınlandı

Fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, açılış konuşmasında, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Liglerden Sorumlu Asbaşkan Ahmet Göksu'yu rahmetle andı. Ayrıca, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarıyla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı ve tüm takımlara yeni sezonda başarılar diledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na övgü

Nihal İşçi, konuşmasında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 2'de 2 yaparak büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na özel olarak değindi. Takımın başarılarından duyduğu gururu dile getirerek, kalan maçlar için iyi dileklerini iletti. "Onlara inancımız tam. Umarım ki güzel bir sonuçla ülkemize dönecekler" dedi.

Yeni sezon için beklentiler

TVF'nin yönetim kadrosu, yeni sezonun sakatlıksız ve başarılı geçmesi dileklerini iletti. Yeni sezonun heyecanını taşıyan kulüpler ve taraftarlar, belirlenen fikstür doğrultusunda hazırlıklarını sürdürecek. Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek takımların, çekilen fikstür doğrultusunda sezon hazırlıklarına hız verecekleri belirtildi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 1'inci hafta karşılaşmaları şu şekilde;

Kuzeyboru-Aydın BBSK

Galatasaray Daikin-VakıfBank

Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana

Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo

Nilüfer Bld.-Bahçelievler Bld.

Beşiktaş-Zeren Spor

Sigorta Shop-Sarıyer Bld.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 1'inci devre karşılaşmaları 5 Ekim-14 Aralık 2024 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları 5 Ocak-19 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak.