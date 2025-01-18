Sultanlar Ligi'nde düşme hattında yer alan Aras Kargo, yarın deplasmanda 6. sıradaki Kuzeyboru ile karşılaşacak. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak 17. hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak.
Düşme hattında galibiyet hedefliyorlar
Ligde 16 maçta sadece 2 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, evinde 3-1 mağlup olduğu Kuzeyboru'yu mağlup ederek 5 haftalık mağlubiyet serisine son vermeye çalışacak.
Aydın Büyükşehir Belediyespor da çkış arıyor
Son 5 maçını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 13.00'te Keçiören Belediyesi deplasmanında çıkış arayacak.
Kaynak: DHA