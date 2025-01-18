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Son 5 maçını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 13.00'te Keçiören Belediyesi deplasmanında çıkış arayacak.

Altınordu deplasmandan bir puanla döndü

Altınordu deplasmandan bir puanla döndü

Ligde 16 maçta sadece 2 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, evinde 3-1 mağlup olduğu Kuzeyboru'yu mağlup ederek 5 haftalık mağlubiyet serisine son vermeye çalışacak.

Sultanlar Ligi 'nde düşme hattında yer alan Aras Kargo , yarın deplasmanda 6. sıradaki Kuzeyboru ile karşılaşacak. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak 17. hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak.

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