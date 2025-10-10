Sultanlar Ligi’nin İzmirli temsilcileri Göztepe ve Aras Spor, Kadınlar Kupa Voley’de grup maçlarını kazanarak çeyrek finale yükseldi. Göztepe, lider tamamladığı grupta 14 yaşındaki pasör Melis Erdoğan’la tarihe geçti.

Göztepe lider tamamladı

Bursa’da düzenlenen 3’üncü Grup maçlarında Göztepe, önce Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-2, ardından Bahçelievler Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı.

Göztepe’de 14 yaşındaki milli pasör Melis Erdoğan, Bahçelievler karşısında süre alarak kulüp tarihine geçti.

Aras Spor’dan zirve performansı

Aras Spor, Ankara’daki 1’inci Grup müsabakalarında Türk Havayolları’nı 3-1, Nilüfer Belediyespor’u 3-2 mağlup ederek grupta zirveyi bırakmadı.

Kulüp yetkilileri, "Kulüp tarihimizde ilk kez Kupa Voley’de çeyrek finaldeyiz. İzmir, 13 sene sonra ilk kez çeyrek finalde. Tüm neşemizle, hep birlikte yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini paylaştı.

En son 2012-13 sezonunda Karşıyaka, alt ligde yer almasına rağmen Kupa Voley’de 4’lü Final oynamış ve 4’üncü olmuştu.