Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı kenevir ekimi ve ateşli silahlarla ilgili önemli bulgulara ulaşıldı.

Operasyonun detayları

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sülün beldesinde yaşayan Ş.Ö. isimli şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbarlar üzerine, adli makamlardan arama kararı alındı. Jandarma ekipleri, söz konusu şahsın ikametinde ve eklentilerinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Aramalarda ele geçirilenler

Yapılan aramada, 2 kök kenevir bitkisi ve 24 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Ayrıca, evde 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 cep telefonu bulundu. Bu bulgular, yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ateşli silahlar konusunda yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Olayla ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, şüpheli şahsın hukuki süreci sürdürülecek.