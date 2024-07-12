PTT AŞ tarafından “Sülüngiller” konulu sürekli posta pulları ve ilkgün zarfı 12 Temmuz 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 12 Temmuz 2024 tarihinde "Sülüngiller" konulu 29 TL, 81 TL, 175 TL (26 x 36 mm boyutunda) bedelli sürekli posta pulları ile söz konusu pullara ait 314 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Sülüngiller Konulu Sürekli Posta Pulları 12.07.2024 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.