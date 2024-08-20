Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding'e ait iki önemli markanın, "Bursa Merinos (Türk Malı)" ve "Merinos", özelleştirme sürecine girdiğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bu markalar için yapılacak ihaleler, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Sümer Holding'e ait bu iki marka, özelleştirme kapsamında ihaleyle satışa sunulacak. Bursa Merinos için ihale şartnamesi bedeli 20 bin lira, Merinos için ise 30 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Geçici teminat bedelleri ise Bursa Merinos için 300 bin lira, Merinos için ise 3 milyon lira olarak açıklandı.

İhalelere katılmak isteyen yatırımcılar, her iki marka için ayrı ayrı ihale şartnamesi alarak, ayrı teklifler sunmak zorundalar. Tekliflerin en geç 12 Eylül 2024 tarihine kadar, belirlenen adrese elden teslim edilmesi gerekiyor.

İhaleler, "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek. İlk olarak, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınacak ve ardından bu teklifler üzerinden pazarlık görüşmeleri yapılacak. Pazarlık görüşmelerine devam eden teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma ile ihale süreci tamamlanacak.