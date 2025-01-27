Ege İhracatçı Birlikleri, her yıl düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde, ülke ekonomisine katkı sağlayan ihracatçı firmaları ödüllendirdi. 2024 yılında ihracata 18,4 milyar dolarlık katkı sağlayan Egeli ihracatçılar, 20 kategoride toplam 60 ödülle onurlandırıldı. Hazır giyim ve konfeksiyon kategorisinde en yüksek ihracatı gerçekleştiren Sun Tekstil, bölgenin ihracat şampiyonu unvanını aldı.

Sun Tekstil’den büyük başarı

2024 yılı ihracat performansıyla dikkat çeken Sun Tekstil, birincilik ödülüne layık görüldü. Şirket adına ödülü teslim alan Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, yaptığı konuşmada firmanın misyonunu ve gelecek hedeflerini vurguladı. Ünlütürk, “Her yıl bir önceki yılın en iyisini yaparak hayallerimizin ötesinde başarılar elde etmek en önemli misyonumuz. Yurtdışında dört tasarım ofisimiz ve otuzu aşkın yabancı tasarımcımızla inovasyon odaklı çalışıyoruz. Son iki yılda yaptığımız yatırımların toplam tutarı 1 milyar TL’ye ulaştı. Bu yatırımlar, kapasite artırıcı projeler ve AR-GE odaklı yeniliklerle 2025 yılında da devam edecek” diye konuştu.

AR-GE ve inovasyona sürekli yatırım

Başkan Elvan Ünlütürk, konuşmasında firmanın başarılarının ardındaki en büyük itici güçlerden birinin AR-GE ve inovasyon yatırımları olduğunu belirtti. Yeni ürün grupları için büyük makine yatırımları yaptıklarını ve varlık optimizasyonuna önem verdiklerini dile getirerek, “Hedeflerimizi sürekli yükselterek sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin ödül töreninde, Egeli ihracatçıların 2024 yılında Türkiye’ye kazandırdığı 18,4 milyar dolarlık ihracat başarısına dikkat çekildi.