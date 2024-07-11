İSTANBUL (AA) - SunExpress, Vortex Control Technologies (VCT) ile anlaşarak Boeing 737-800 uçaklarında karbon ayak izini azaltacak VCT Finlet teknolojisinin Avrupa'daki ilk müşterisi oldu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçağın arka gövdesine yerleştirilen ve hava akışını değiştirerek sürüklenmeyi azaltan küçük "kanatçıklar" dizisinden oluşan VCT Finlet'ler, uçağın menzilini, tırmanma performansını ve seyir süresini artırırken yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltıyor.

İlk etapta SunExpress filosundaki 5 adet 737-800 uçağına yerleştirilen ve mayısta hizmete giren finletlerin, sonraki aşamada 25 adede kadar 737-800 uçağına yerleştirilerek yıllık yarım milyon galon yakıt tasarrufu ve karbon emisyonlarında yaklaşık 6 milyon kilogram azalma sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Operasyon Direktörü Cemil Sayar, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılık faaliyetlerinin her alanını kapsadığını belirterek, "Yakıt tüketimini azaltan bu teknoloji, uçağın menzilini uzatırken, performansını ve seyir süresini de artırıyor. VCT ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik inisiyatifleri ile karbon ayak izimizi azaltma konusundaki kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

VCT İcra Kurulu Başkanı Gil Morgan da 737-700, 800 ve 900ER uçaklarında finletlerin sertifikasyonu, rüzgar tüneli testleri, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve C-130, C-17 ve 737NG uçaklarında ABD Hava Kuvvetleri ve FAA tarafından yapılan kapsamlı uçuş testleri de dahil olmak üzere on yılı aşkın süredir devam eden tasarım çalışmalarının bir sonucu olduğunu aktardı.

