SunExpress, 2023 yılında hizmet ihracatına en fazla katkı sağlayan ilk üç şirket arasında yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 31.’si düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, 2023 yılında Türkiye genelinde hizmet ihracatına en fazla katkı sağlayan ilk üç şirket arasında yer alarak ödül almaya hak kazandı.

Geçtiğimiz yıl 12 milyondan fazla yolcu taşıyarak yeni bir rekora imza atan SunExpress’in, Türkiye’ye sağladığı döviz getirisi de 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı ve bakanların katılımıyla İstanbul’da gerçekleşen törende SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu’na ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe verdi.

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, “SunExpress olarak, 35 yıldır Türkiye turizmine, ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2023 yılında bir önceki yıla göre yolcu sayımızı yüzde 18 artırarak 12,6 milyon ile rekor yolcu sayısına ulaştık ve ülkemizin turizm hedeflerine katkı sağladık. 2023 yılında Türkiye’ye sağladığımız döviz getirisini de bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 artırarak 1,8 milyar dolara ulaştırdık. SunExpress adına aldığım bu ödül ile bu yıl da hizmet ihracatında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.