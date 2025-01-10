Aslı Hünel’in abisi oyuncu Saruhan Hünel’dir. 7 Ocak 1970 doğumlu olan Saruhan Hünel, Anne tarafından Bağdat'tan gelen Arap kökenli, baba tarafından ise Arnavut kökenlidir. Mankenlik yaparak sanat hayatına adım atan Saruhan Hünel, daha sonra oyunculuk kariyerine yönelmiştir.

Saruhan Hünel'in kariyeri

Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinde Alişar rolü ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ayrıca Karagül, Araf Zamanı, Yeni Baştan, Serçe, Kaybolan Yıllar gibi başarılı projelerde de yer almıştır.

Aslı Hünel'in duygusal açıklamaları:

Gelinim Mutfakta'da gözyaşları içerisinde abisiyle ilgili duygusal açıklamalarda bulunan Aslı Hünel, "Abim bana küsmüştü, barışmıyor" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Ayrıca düğününde abisini görme umudunu taşımış, ancak abisinin oraya gelmemesi onu derinden üzmüştü.