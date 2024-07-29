Futbolseverlerin merakla beklediği Turkcell Süper Kupa 2024, Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında 3 Ağustos'ta oynanacak. Bu dev karşılaşmanın biletleri, 30 Temmuz Salı günü saat 09.00'da satışa sunulacak.

Maçın Ayrıntıları

Tarih: 3 Ağustos 2024

Karşılaşma: Galatasaray A.Ş. vs Beşiktaş A.Ş.

Kupa: Turkcell Süper Kupa 2024

Futbolseverler, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak bu heyecan dolu maçı izlemek için sabırsızlanıyor. İki dev takımın karşı karşıya geleceği bu maç, sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak görülüyor.

Bilet Satışı

Bilet Satış Tarihi: 30 Temmuz Salı

Saat: 09.00

Bilet Satış Platformu: Resmi bilet satış noktaları ve online bilet satış siteleri

Her iki takım da bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.