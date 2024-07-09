Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı Ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor. 2024 Süper Kupa'da, iki ezeli rakip Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Maç nerede oynanacak?

TFF, Süper Kupa'nın büyük olasılıkla Türkiye'de oynanmasını planlıyor. Karşılaşmanın tarihi ve stadyumu ile ilgili son karar, kulüplerle yapılan danışmaların ardından verilecek. Ağustos ayının başında oynanması planlanan bu büyük maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Ağustos'ta derbi maçı

Galatasaray ve Beşiktaş, Türk futbolunun iki büyük kulübü olarak Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. İki takımın da taraftarları, bu önemli maçta takımlarını desteklemek için sabırsızlanıyor. Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çekerken, Beşiktaş da kupa zaferiyle moral buldu. Bu maç, sezonun başlangıcında takımların güçlerini ve form durumlarını gözler önüne serecek.

TFF'nin, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa için yapacağı son düzenlemeler ve tarih belirlemesi, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'deki futbolseverler, iki büyük kulübün mücadelesini izlemek için sabırsızlanıyor. Süper Kupa, yeni sezon öncesinde futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.