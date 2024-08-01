2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş, 2024 Turkcell Süper Kupa için mücadele edecek.

Karşılaşma, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan yapacak. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek, dördüncü hakem ise Mehmet Türkmen olacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

İki takım arasındaki bu önemli mücadele, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Maçın ATV'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Bilet satışları 30 Temmuz 2024'te başladı ve "www.passo.com.tr" ile "Passo Mobil Uygulama" üzerinden alınabiliyor. Bilet fiyatları kale arkaları için 600 TL, doğu ve batı tribünleri için 1200 TL olarak belirlendi. Galatasaray taraftarları batı ve güney tribünlerinde, Beşiktaş taraftarları ise doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.

Maça büyük bir ilgi bekleniyor; zira Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig şampiyonu olurken, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak finale yükseldi. Bu dev mücadelede, iki takımın da sahada en iyi performanslarını sergilemesi bekleniyor.