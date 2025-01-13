Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kızıştığı dönemde, 2025 ara transfer dönemi başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takımların harcama limitlerini açıkladı ve limitler 13 Ocak itibarıyla geçerli oldu.

Süper Lig ara transfer dönemi başladı

Süper Lig'in en heyecanlı dönemi olan ara transfer dönemi, 13 Ocak itibarıyla başladı ve 11 Şubat 2025'e kadar devam edecek. TFF tarafından belirlenen harcama limitlerine göre, Süper Lig kulüpleri oyuncu transferlerini finansal sınırlara göre yapacak.

Takımların harcama limitleri

İşte Süper Lig kulüplerinin 2025 ara transfer dönemi için belirlenen harcama limitleri:

Galatasaray: 1.764.529.273 TL - 2.293.888.055 TL

Fenerbahçe: 1.832.108.271 TL - 2.381.740.752 TL

Trabzonspor: 3.833.550.392 TL - 4.983.615.510 TL

Beşiktaş: 919.741.014 TL - 1.195.663.318 TL

Adana Demirspor: 101.428.974 TL - 131.857.666 TL

Trabzonspor, 3.8 milyar TL ile Süper Lig’in en yüksek harcama limitine sahip kulübü olurken, Adana Demirspor ise 101 milyon TL ile en düşük limite sahip.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın limitleri

Fenerbahçe’nin transfer harcama limiti 1.832.108.271 TL olarak belirlenirken, Galatasaray’ın harcama limiti 1.764.529.273 TL oldu. Süper Lig’in dev kulüpleri, transfer stratejilerini bu limitlere göre oluşturacak.