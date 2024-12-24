Süper Lig’de devre arası transfer çalışmaları hız kazanırken, Nicola Zalewski ismi yeniden Türkiye gündeminde. Yaz transfer döneminde Galatasaray’ın teklifini reddeden Polonyalı futbolcunun bu kez Beşiktaş ile görüşme yaptığı öne sürüldü.

Galatasaray’ı reddetmişti

22 yaşındaki Polonyalı oyuncu, yaz döneminde Galatasaray ile yapılan transfer görüşmelerine rağmen sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmemişti. Roma ile anlaşmaya varılmasına rağmen Zalewski, transferden vazgeçmiş ve bu kararının ardından Roma’da kadro dışı bırakılmıştı.

Affedildi ve sahalara döndü

Roma’da teknik direktör Daniele De Rossi’nin görevden alınmasının ardından, yeni teknik direktör Ivan Juric ile birlikte Zalewski affedildi ve yeniden kadroya dahil oldu. Bu süreçte 15 maçta forma giyen oyuncu, 2 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş devrede

Fanatik’in haberine göre, Beşiktaş yönetimi, ara transfer dönemi için Zalewski ile temasa geçti. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcunun menajeriyle masaya oturdu ve görüşmelere başladı.

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zalewski’nin menajeri, Beşiktaş’tan gelen teklifi değerlendirmek için süre istedi. Yönetim, transferi bitirmek adına görüşmeleri hızlandırmayı planlıyor.

Piyasa değeri 10 milyon euro

Genç futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Roma’da gösterdiği performansın yanı sıra, Polonya Milli Takımı’nda da 27 kez forma giyen Zalewski, bu süreçte 3 gol ve 7 asist kaydetti.

Beşiktaş’ın teknik ekibi, Zalewski’nin sol kanatta hem savunma hem hücumda etkili performans sergileyebileceğini düşünüyor. Siyah-beyazlılar, Polonyalı yıldızın transferiyle takıma derinlik ve hücum gücü kazandırmayı hedefliyor.