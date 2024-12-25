Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basınına göre, Serie A ekibi Roma’nın yollarını ayırmayı planladığı oyuncular arasında yer alan Zeki Çelik, sarı-kırmızılıların transfer listesine alındı.

Roma Zeki Çelik’i gözden çıkardı

İtalya basınında çıkan haberlere göre, Roma teknik ekibi ve yönetimi, performansından memnun kalmadığı Bryan Cristante, Eldor Shomurodov, Lorenzo Pellegrini, Mario Hermoso ve Zeki Çelik ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu karar sonrası, Galatasaray’ın milli oyuncuya ilgisi yeniden gündeme geldi.

Galatasaray bonservis ödemek istemiyor

Galatasaray’ın, Zeki Çelik transferini bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmek istediği belirtiliyor. Teknik direktör Okan Buruk, savunma hattında rotasyon için Zeki Çelik’in kadroya katılmasına onay verirken, yönetimin Roma ile kısa sürede masaya oturması bekleniyor.

Daha önce de gündeme gelmişti

Zeki Çelik, daha önce de Galatasaray’ın transfer listesine girmiş ancak Roma’dan ayrılmaması üzerine transfer gerçekleşmemişti. Bu kez Roma’nın yollarını ayırma kararı alması, Galatasaray için transferin önünü açtı.

De Rossi’nin açıklamaları gündem olmuştu

Roma’nın eski teknik direktörü Daniele De Rossi, Zeki Çelik’in Fenerbahçe hakkında yaptığı bir açıklamayla Türkiye’de gündem olmuştu. De Rossi, futbolculara çocukken nefret ettikleri takımı sorduğunu belirtmiş ve Zeki Çelik’in “Fenerbahçe’den nefret ederdim” yanıtını verdiğini açıklamıştı. Bu açıklama, Zeki Çelik’in Galatasaray’a olan yakınlığıyla yeniden gündeme geldi.