3. Lig 4. Grup takımlarından Altay, genç yıldız adayını profesyonel yaptı. Henüz 16 yaşında olan orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan, siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreni aile huzurunda

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Altay Başkanı Sinan Kanlı ve Osman’ın ailesi katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Osman Utkan Gülalan’a Altay formasıyla üstün başarılar diliyoruz” denildi.

“Çok daha fazla mücadele zamanı”

Altay altyapısında 6 yıldır forma giyen genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 6 yıldır gururla taşıdığım Altay formasıyla profesyonel sözleşmeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum. Altyapıda geçirdiğim her yıl bana çok şey kattı. Şimdi çok daha fazla çalışma ve mücadele zamanı. Altay için en iyisini yapmak için sahada olacağım.”

Dev kulüplerin takibinde

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un genç futbolcu için Altay’a 600 bin Euro teklif yaptığı iddia edilmişti. Osman, Altay U19 takımının yanı sıra A takımla da antrenmanlara katılıyor.